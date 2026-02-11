El sorteo de la Bonoloto de este miércoles deja un premio de más de 39.000 euros en un boleto vendido en Béjar
Ha sido vendido en el despacho receptor 64.150 de Loterías y Apuestas del Estado, situado en la calle Tejedores
El sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles 11 de febrero con la combinación ganadora 02 36 32 39 44 25, complementario 38 y reintegro 9, deja un boleto premiado con 39.319,78 euros que ha sido vendido en el despacho receptor 64.150 de Loterías y Apuestas del Estado, situado en la calle Tejedores de Béjar.
El premio unitario de 39.319,78 euros se extiende también entre otros cuatro acertantes más de esta segunda categoría, con boletos que se han vendido en L' Hospitalet de Llobregat (Barcelona), en Palencia, Valencia y Zamora.
También ha habido un boleto acertante en Santa Cruz de Tenerife con un premio unitario de 2.681.354,10 euros.
