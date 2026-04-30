Suben hasta la espadaña de la iglesia y roban una campana de este municipio de Salamanca

De noche, y sin que nadie se diera cuenta, los ladrones se llevaron una de las dos campanas de la iglesia de Valdehijaderos. Aprovechando la escalera de piedra exterior que ubicada pegada al templo permite subir hasta la zona de la espadaña, donde están las campanas, los ladrones se llevaron una de las dos campanas de la iglesia de San Juan Degollado.

En concreto, la que ha desaparecido es la mas pequeña de las dos, que el alcalde de la localidad, Adolfo Hernández asegura pesará unos 60 kilos. El robo, que ha sido denunciado ante la Guardia Civil tanto por el Ayuntamiento como por el Obispado, se habría perpetrado durante la madrugada del día 23 de abril. El alcalde asegura que fueron conscientes de que faltaba la campana tras haber estado limpiando la iglesia. “Al terminar miré hacía arriba y ví que faltaba una campana”. Su sorpresa e incredulidad ante el hueco vacío fue tal que incluso “tuve que preguntar si había dos y eso que llevo toda la vida viéndolas”.

Explica el robo asegurando que “esa campana no es muy grande y se lo han llevado todo, la escalera les facilitó el acceso”. También reconoce que dos o tres días antes alguien intentó entrar en la ermita de la localidad. “Dieron varias patadas a la puerta intentando reventarla y hay una reja que está doblada, como si hubieran intentado abrir un hueco”, afirma. Este intento no cuajó, pero pocos días después la campana fue su objetivo.

El alcalde asegura que la Guardia Civil está investigando el robo y que esperan que pueda ser recuperada. “Tiene grabado el año en el que se puso e incluso el nombre del alcalde y los concejales de la época”, por lo que es fácilmente reconocible, aunque al mismo tiempo duda afirmando que “lo mismo ya estaba vendida antes del robo”.