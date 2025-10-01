La suerte sonríe a Béjar y deja un premio de 231.800 euros

Béjar está de enhorabuena. El sorteo del Eurojackpot de la ONCE celebrado el pasado martes, 30 de septiembre, dejó en la ciudad salmantina un premio de 231.846 euros. El boleto premiado correspondía a la segunda categoría, al acertar cinco números y un sol.

La encargada de repartir la fortuna ha sido Belén Pellico Sáez, vendedora de la ONCE en el barrio de Los Prados, que con su trabajo diario ha llevado la ilusión a un vecino o vecina afortunada.

El Eurojackpot es un sorteo europeo que se celebra cada martes y viernes en Helsinki, con la participación simultánea de 19 países del Espacio Económico Europeo. Para alzarse con el máximo premio es necesario acertar cinco números de entre 50 y dos soles de un total de 12. Su bote mínimo garantizado es de 10 millones de euros, pero crece semana a semana si no hay ganadores de primera categoría.