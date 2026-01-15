El sur de Salamanca vuelve a estar en aviso amarillo por nieve este viernes

Salamanca vuelve a estar en aviso amarillo por nieve este viernes, 16 de enero, según ha comunicado la Agencia Estatal de Meteorología. Una alerta que también se dará en Ávila, León, Palencia, Segovia y Zamora y donde los castellanoleoneses tendrán que extremar la precaución.

El Sistema Central de Salamanca estará en aviso de 10:00 horas a 21:59 horas, mientras que el resto de provincias entrarán en alerta desde las 12:00 horas del mediodía.

Del mismo modo, se espera que en toda la comunidad autónoma haya cielos nubosos con precipitaciones, con cotas de nieve que bajarán hasta los 800 metros a lo largo de la jornada. Las máximas no tendrán cambios o bajarán y habrá heladas débiles en zonas de montaña.

Las últimas grandes nevadas que se dieron en la provincia de Salamanca, además de La Covatilla como es lógico, fueron el pasado miércoles, 7 de enero, donde la capital del Tormes y algunos puntos de la región charra se tiñeron de blanco.