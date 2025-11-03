El telesilla de La Covatilla, en peligro la próxima temporada por un recurso del PP y Vox anulado por el Consejo Consultivo

Los contratos para reparar el telesilla de la estación de esquí Sierra de Béjar La Covatilla siguen su curso tras levantarse la paralización por un recurso del PP y Vox. Sin embargo, todo indica que la puesta en marcha del telesilla de la estación está en peligro por lo apurado de los plazos de reparación ya que hay piezas que han de ser enviadas a Francia. El equipo de Gobierno ha asegurado este lunes que el Consejo Consultivo ha resuelto no admitir dichos recursos, cuatro en total puestos por Luis Francisco Martín y Purificación Pozo y esto permite que la tramitación siga su curso, aunque con un retraso considerable.

“La ciudad ha estado regida por alguien que no tiene ni idea”, ha asegurado el alcalde, Antonio Cámara que afirma que el recurso que pedía la suspensión de la licitación “puede significar que no abramos este año con lo que puede suponer de pérdidas para la ciudad y toda la comarca”.

Por su parte, Javier Garrido, ha expuesto todos los tramites que se han llevado a cabo y los que no por parte de la anterior corporación. Ha hecho hincapié en el retraso que ha supuesto el recurso de paralización que después ha sido anulado por el Consejo Consultivo y ha asegurado que “se está haciendo un daño enorme, el reductor ya debería estar allí y ahora no sabemos cuando vendrá, si en enero, febrero o marzo”. “La reparación se ha parado por la incompetencia de Luis Francisco Martín y Purificación Pozo y esa animadversión que tienen contra el alcalde y contra mí”. De hecho, Javier Garrido ha asegurado que “si por mi fuese yo llevaría este caso al juzgado por daños y perjuicios a la administración, por paralizar una contratación que va a perjudicar al ayuntamiento de Béjar de una forma inmensa si no logramos abrir el telesilla en tiempo y forma”.

En cualquier caso, la estación abrirá el próximo 5 de diciembre “con lo que haya, si no hay nieve se abrirán el restaurante y la tienda”.