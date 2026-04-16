La temporada de esquí en La Covatilla cierra con su mejor cifra de ingresos en siete años

La estación de esquí La Covatilla-Sierra de Béjar ha cerrado la temporada con la cifra más alta de ingresos de los últimos siete años. Según el balance ofrecido por el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Béjar, se han registrado 840.000 euros de ingresos a pesar de que solo las pistas de cota baja han podido abrir al no estar operativo el telesilla.

Según el edil Javier Garrido, ha sido una temporada “muy dura” para los trabajadores ya que empezó muy tarde. “Los primeros trabajadores no llegaron hasta finales de octubre y se hizo un esfuerzo importante para abrir en el puente de diciembre, para que la sensación de la ciudad y la comarca fuera que abre siempre en ese puente”, ha asegurado Garrido.

El edil ha afirmado que esta ha sido la temporada mejor en cuanto a ingresos, ya que la media de las últimas temporadas han sido 388.000 euros. La estación ha registrado 85 días de apertura y 37 de cierre por temporal y malas condiciones. Han vendido 13.500 forfait para esquiar, 6.050 para trineos y 8 abonos de temporada. En cuanto a los usuarios han recibido 24 grupos y centros escolares en los distintos programas de nieve y bautismos blancos, mientras que en la escuela de esquí se han impartido 2.500 horas de clase.

Por su parte, las ediles no adscritas han hecho una valoración del balance realizado por el equipo de Gobierno afirmando que se ha ofrecido una imagen “incompleta basada únicamente en los ingresos, sin detallar el coste real para las arcas municipales y cuanto se ha gastado del más de un millón de euros incluidos en el presupuesto municipal para la estación”.

Aseguran que los datos de ingresos son positivos, pero “no pueden valorarse de forma aislada, ya que no se ha acompañado de información sobre los gastos totales de la temporada ni sobre el grado de ejecución de la partida presupuestaria destinada a la estación”. También piden información sobre los gastos que supondrá el montaje del telesilla y las inversiones que se prevén realizar en la estación, así como los plazos para la revisión.