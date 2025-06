Los trabajadores del Ayuntamiento de Béjar denuncian “desidia” en la negociación colectiva

Los sindicatos UGT, CCOO y CSIF, en representación de los trabajadores del Ayuntamiento de Béjar, denuncian la falta de compromiso del equipo de gobierno con la resolución de los problemas con los trabajadores y manifiestan su más “profunda indignación y preocupación ante la falta de compromiso y el absoluto desprecio del actual equipo de Gobierno hacia los derechos e intereses de los trabajadores municipales”. Añaden que la situación demuestra “una flagrante desidia y falta de voluntad política para resolver los graves problemas laborales que arrastra esta administración”.

En un comunicado conjunto, los tres sindicatos afirman que “la última muestra de este comportamiento inaceptable tuvo lugar el pasado 20 de junio cuando a última hora y por correo electrónico, se desconvocó una vez más la mesa de negociación acordada hace un mes y que era crucial para desatascar un conflicto colectivo en curso.

Los sindicatos aseguran que la lista de incumplimientos es muy larga. Destacan el incumplimiento de la inclusión de personal temporal en el convenio colectivo, el retraso “inaceptable” en la funcionarización de los bomberos. Este ultimo incumplimiento asegura que se incumple la normativa que “reconocen el carácter de servicio público esencial de los bomberos y la necesidad de que su personal sea funcionario para garantizar la profesionalidad y estabilidad de un servicio tan crítico”. Los sindicatos afirman que el Ayuntamiento de Béjar está incumpliendo esta obligación, “poniendo en riesgo la seguridad de los propios bomberos y la calidad del servicio”.

También la paralización de los procesos de estabilización de empleo temporal. Los sindicatos acusan al gobierno de incumplir la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, la cual estableció plazos y mecanismos claros para la estabilización de plazas ocupadas de forma temporal. Esta situación mantiene a un número significativo de trabajadores en una situación de incertidumbre y temporalidad injustificada.

También denuncian el pago irregular del plus convenio a la plantilla. Los sindicatos denuncian que a una serie de trabajadores incluidos en el convenio actual no se les abona el plus convenio de forma unilateral, arbitraria e injustificada. También se da el impago de la cláusula de revisión salarial de los últimos años. Los sindicatos aseguran que hay una deuda pendiente por el impago de la cláusula de revisión salarial reconocida en el Convenio Colectivo de años anteriores, que no se ha hecho efectiva, generando un perjuicio económico directo a las familias de los trabajadores municipales.

Por todo ello, los sindicatos exigen al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Béjar que asuma su responsabilidad, respete a sus trabajadores y retome de manera inmediata y seria las negociaciones. Afirman que no tolerarán más "toreos" ni dilaciones, y que la paciencia de la plantilla ha llegado a su límite, estando dispuestos a tomar todas las medidas necesarias para defender sus derechos y asegurar un trato justo y digno. También instan a la ciudadanía de Béjar a tomar nota de esta situación, ya que la gestión del personal de un ayuntamiento es un reflejo de su compromiso con el buen funcionamiento de los servicios públicos y el bienestar de su gente.