Treinta comercios de Béjar se adhieren a la campaña de bonos de consumo

La concejala de Comercio, Rosa Torres, junto con la directora general de Comercio y Consumo de la Junta de Castilla y León, María Petit

Un total de 30 comercios de Béjar y sus pedanías se han sumado a la campaña de apoyo al pequeño comercio, una iniciativa financiada por la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento. Así lo han anunciado la concejala de Comercio, Rosa Torres, y la directora general de Comercio y Consumo de la Junta, María Petit.

La campaña, que cuenta con un presupuesto de 30.000 euros, permite a los ciudadanos obtener bonos de 10 euros para gastar en los establecimientos adheridos. Para beneficiarse del descuento, la compra debe ser de un importe mínimo de 20 euros. Los bonos son acumulables y se podrán adquirir un máximo de cinco por persona. Los comercios participantes estarán identificados con un cartel en la puerta.

Cómo y dónde conseguir los bonos

Los bonos se podrán recoger del 9 al 20 de septiembre en la oficina de Servicios Sociales del CMC Convento de San Francisco. El horario de recogida será de 9:00 a 14:30 horas por las mañanas y de 17:00 a 20:00 horas por las tardes.

Para obtenerlos, es necesario acudir de forma presencial y presentar el DNI. Se exige tener al menos 14 años y no se entregarán bonos con el documento de identidad de otra persona.