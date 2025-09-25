La UNED refuerza su presencia en Béjar con nuevas mejoras y una amplia oferta académica

El Ayuntamiento de Béjar ha sido escenario esta mañana de la reunión anual del Aula de la UNED, un encuentro en el que se analizaron los retos inmediatos y las oportunidades de crecimiento de esta institución educativa en la ciudad. Entre los temas tratados destacó la necesidad de impulsar mejoras en el aula bejarana y el diseño de nuevos proyectos conjuntos, que se darán a conocer en próximas fechas.

Uno de los puntos clave fue la fijación del 22 de octubre como plazo límite de matriculación, recordando la amplia oferta académica disponible para los estudiantes de la provincia. La UNED de Zamora, a la que pertenece el Aula de Béjar, pone al alcance de los alumnos 23 grados universitarios, 69 másteres oficiales y diversos cursos, además del programa de Acceso a la Universidad para mayores de 25 y 45 años.

En la reunión estuvieron presentes el alcalde de Béjar, Antonio Cámara; la concejala delegada de Universidades, Ana Vicente Peralejo; el director del Centro Asociado de Zamora, Antonio Rodríguez González; el secretario del mismo centro, José Delgado, y el responsable del Aula de Béjar, Aquiles Magide.