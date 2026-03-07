UPL se compromete a "seguir luchando" por el futuro de Béjar

Unión del Pueblo Leonés acogió este viernes 6 de marzo un mitin en Béjar, como parte de la campaña electoral, en el que se comprometieron a "seguir luchando" por el futuro de esta comarca desde las Cortes de Castilla y León.

El cabeza de lista del partido, Carlos Salgado, dijo que “no podemos quedarnos de brazos cruzados ante la grave situación socioeconómica de Béjar, vamos a luchar para ganar un futuro mejor para Béjar y comarca”.

El candidato expuso las "líneas maestras" de su programa electoral, haciendo un balance de la legislatura, en la que recordó las inversiones logradas por UPL: la dotación de una nueva máquina de rayos X para el Hospital Virgen del Castañar de Béjar; otras logradas para otros puntos de la provincia, así como otras iniciativas, que fueron inicialmente rechazadas y posteriormente planteadas por la Junta como propias, referidas al desarrollo de investigación en innovación en el sector textil en Béjar; la mejora de la atención pediátrica en Béjar; la ampliación de titulaciones de FP en la ciudad textil; la reclamación de una piscina climatizada para Béjar que pudiese dar servicio a la comarca; la rehabilitación y puesta en valor de la Real Fábrica de Paños; una mayor promoción del jardín histórico El Bosque; y la arquitectura modernista que posee Béjar.

A mayores, Salgado expuso que van a insistir en otras cuestiones, reclamando medidas para “incentivar realmente la inversión” y la mejora de los servicios públicos, especialmente de los sanitarios, para dotar a Béjar de un hospital pluricomarcal, aumentar el número de camas, de consultas y especialidades en el Hospital Virgen del Castañar y crear en el mismo una unidad de cuidados paliativos, así como dotar de un mayor impulso el quirófano para que tenga "un mejor servicio".

Otras de las medidas planteadas por UPL son el refuerzo del operativo anti-incendios y una mayor prevención que minimice posibles daños, el impulso de Béjar como nodo logístico, la recuperación de la Ruta de la Plata, la reparación de la autovía A-66 y asegurar el abastecimiento de agua a la Sierra de Francia.

“Hay que asegurar el abastecimiento a la Sierra de Francia, pero nos gustaría que se planteasen otras alternativas que no tuviesen que pasar necesariamente por una obra descomunal y en la cual la producción de las minicentrales de Béjar se podría ver muy afectada. Creemos que puede haber alternativas más cercanas, factibles y sostenibles, por lo que queremos que se revise esta cuestión para intentar encontrar una solución más satisfactoria tanto para Béjar como para la Sierra de Francia”, concluyó Carlos Salgado.