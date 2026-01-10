UPL pide a la Junta la reparación de los aseos de la estación de autobuses de Béjar

Puerta de los aseos de la estación de autobuses de Béjar, cerrada y con un cartel de 'aseos averiados'.

"Desde hace más de dos meses los aseos de la estación de autobuses de la ciudad de Béjar permanecen cerrados y sin poder utilizarse, teniendo la puerta de acceso a dichos servicios un cartel que simplemente señala “aseos averiados”, denuncia la Unión del Pueblo Leonés (UPL).

Es por esto que la formación política se ha dirigido a las Cortes autonómicas: han registrado una pregunta escrita para instar a la Junta a que, como administración encargada de las infraestructuras de transporte, subsane las deficiencias de los aseos de la estación bejarana para que puedan volver a estar operativos a la mayor brevedad posible.

En UPL afirman que "los aseos suponen un servicio esencial en las estaciones de autobuses, dado que quienes realizan viajes, especialmente cuando son de largas distancias, precisan de los mismos para hacer sus necesidades más esenciales, principalmente para orinar tras importantes espacios de tiempo sin poder hacerlo".

Por eso lamentan que, desde hace al menos dos meses, los aseos de la estación de autobuses de la ciudad de Béjar permanezcan cerrados con un cartel de “aseos averiados”.

La cuestión que han planteado a la Junta es doble, puesto que, por un lado, le piden que haga una valoración sobre por qué desde hace dos meses los aseos de la estación de autobuses de Béjar permanecen cerrados con un cartel de “aseos averiados”; y por otro, le piden que actúe para corregir la avería que los mantiene inoperativos, preguntándole directamente "si tiene previsto actuar para subsanar las deficiencias en los aseos de la estación de autobuses de Béjar de modo que puedan estar disponibles a la mayor brevedad posible”.