UPL Salamanca recoge las peticiones de la Asociación Bejarana contra el Cáncer y las trasladará a las Cortes

Unión del Pueblo Leonés trasladará las peticiones de la Asociación Bejarana contra el Cáncer a las Cortes de Castilla y León, una medidas que ya incluyeron en su programa electoral con el objetivo de trasladar al parlamento las inquietudes de los habitantes de la localidad textil.

Por un lado, se ha recogido la necesidad de mejorar las pruebas de radiodiagnóstico debido a que los pacientes sufren la falta de resonancias o de un TAC, lo que retrasa los tratamientos y por ende supone un riesgo de empeoramiento. De este modo, en las peticiones se incluye la localización de estos equipos en el hospital de Béjar al poseer instalaciones adecuadas para ello.

Asimismo, han indicado la importancia de adquirir nuevos sillones de tratamiento para evitar lo ocurrido en anteriores ocasiones, volver a casa sin recibir el tratamiento por falta de espacio en el hospital de Salamanca.

Del mismo modo, otras de las necesidades de la Asociación Bejarana contra el Cáncer es un traslado de calidad para los pacientes, sin demoras que se han llegado a vivir, según han explicado a UPL, de seis u ocho horas en algunos casos.

Por último, entre las medidas también se encuentran las de ampliar las unidades de paliativos del hospital de Los Montalvos, para así evitar listas de espera. Ante esto, han indicado que “está redundando en un perjuicio claro sobre los pacientes” y que“el cáncer no entiende de ideologías, tenemos que asegurarnos una atención óptima por el bien de toda la sociedad”.

Al haberse reunido con representantes de la organización en Béjar, también han querido recordar que su programa electoral recoge otras medidas como: mejoras en los servicios del hospital Virgen del Castañar, realizar tratamientos en el lugar para evitar desplazamientos, modernizar las instalaciones o la creación de una unidad de paliativos en el hospital de Béjar.

Asimismo, no se han olvidado de reclamar más promoción en los servicios de pediatría y de médicos de familias para evitar problemas como los que ha ocurrido, según UPL, en Villamayor, Linares de Riofrío, Béjar, Cabrerizos o Lumbrales.