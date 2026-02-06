UPL tilda de "criminal" el estado del Puerto de Vallejera y pide la reparación integral de la A-66 entre Salamanca y Béjar

Unión del Pueblo Leónes (UPL) denuncia el estado del Puerto de Vallejera, al que tilda de "criminal", y exige al Gobierno que actúe de inmediato para acometer "una reparación a fondo" de la A-66 entre Salamanca y Béjar.

Existe otra zona "especialmente crítica" en la autovía de la Ruta de la Plata para los leonesistas: el área en la que se sobrepasa el río Alhándiga, "con una importante sucesión de agujeros en la vía". "Un mero parcheado" no sería la solución, ya que seguirían aflorando al poco tiempo los mismos problemas.

UPL recuerda que lleva tiempo alertando del mal estado de la A-66 entre Salamanca y Béjar y siempre se ha "topado con la inacción y falta de compromiso del Gobierno”, por lo que no descarta trasladar a la Fiscalía lo que considera "un abandono y dejación de funciones".

El Ministerio de Transportes podría estar incurriendo en un "delito que recoge el artículo 385 del Código Penal, que considera delictivas las conductas que generan un grave riesgo para la circulación vial”. Y es que los socavones en el firme del puerto entrañan un peligro para la conducción y aumentan el riesgo de accidentes, según señala UPL.