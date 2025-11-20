La urbanización de viales en La Cerrallana, sin empresas interesadas en su ejecución

El Ayuntamiento de Béjar informa que la licitación correspondiente a la “Obra de urbanización de viales La Cerrallana, Fase 2” ha quedado desierta tras finalizar el plazo de presentación de ofertas. Durante este periodo no se registró ninguna propuesta por parte de empresas interesadas, incluidas las empresas locales.

Comprendemos que cada empresa tiene su planificación, sus tiempos y su capacidad operativa. Desde el Ayuntamiento seguiremos trabajando para que las futuras licitaciones resulten atractivas y accesibles para las empresas, incluidas las bejaranas.

Asimismo, el Ayuntamiento recuerda que los fondos asignados a esta actuación no pueden destinarse a la obra propuesta por el equipo de Gobierno en la calle Primero de Mayo, que ya fue rechazada por la Junta de Castilla y León.

La intervención estaba vinculada administrativamente a una actuación complementaria en la bajada de San Albín, imprescindible para cumplir con los requisitos establecidos. Por este motivo, y con el fin de optimizar los recursos disponibles y ajustarse a la normativa, la obra que finalmente se ejecutará será la sustitución de la red de saneamiento y pavimentación en bajada de San Albín por un importe de 154.311,65 €

La intervención se ejecutará por administración, combinando el trabajo de los equipos municipales con el apoyo puntual de empresas externas cuando resulte necesario.