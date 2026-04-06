Vandalizan el mural en homenaje a las panaderas del barrio de San Juan en Béjar

El mural en homenaje a las panaderas del barrio de San Juan en Béjar ha amanecido lleno de pintadas. Es la segunda vez que esto ocurre ya que hace poco más de una semana había amanecido con una pintada verde a modo de firma. Ahora, todo el mural ha aparecido pintado con un spray negro alrededor de las figuras de las panaderas.

El mural fue pintado el pasado mes de marzo para homenajear a las mujeres “que han endulzado la vida de mucha gente” y también a “todos los que han regentado o regentan un pequeño comercio, gracias a quienes nuestras calles se llenan de vida”. En el mural aparece la figura de Rosa, Manuela y Sinda, regentes de una de las panaderías más conocidas de Béjar.

Unos hechos que han sido denunciados por la Asociación Socio-Cultural San Juan de Béjar, que ha criticado el destrozo realizado contra el trabajo realizado por los artistas que hace no tantos días trabajaban en el diseño del mural.