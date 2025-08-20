Los vecinos de Candelario, Puerto de Béjar y La Garganta critican a la Diputación de Salamanca por no activar a los Bomberos de Béjar

Efectivos de Alemania, Murcia o incluso de otras comunidades autónomas están trabajando para sofocar las llamas que han azotado el incendio forestal de Jarillas que ha entrado en la provincia de Salamanca por la sierra de Candelario, un hecho que ha dejado sorprendidos a los vecinos Candelario, Puerto de Béjar y La Garganta, que exigen a la Diputación de Salamanca que activen a los bomberos de Béjar, colaboradores de la institución provincial.

Críticas a la Diputación de Salamanca por redes sociales

Ante esto, los vecinos de los pueblos afectados junto a la provincia charra han hecho público por redes sociales que han solicitado la ayuda de los mismos, pero en estos casos, hasta que la Diputación de Salamanca no dé el visto bueno y active las ayudas solicitadas, no podrían realizar este tipo de peticiones.

Cabe destacar que el fuego se encuentra a escasos kilómetros de la provincia de Salamanca y que cualquier ayuda, además de la que ha llegado desde Alemania u otras comunidades autónomas, siempre serían bien recibidas, según han indicado alcaldes que se encuentran trabajando en primera línea. Asimismo, y según ha podido saber SALAMANCA24HORAS, se estaría barajando la posibilidad de evacuar La Garganta, lo que pondría en riesgo la entrada del fuego a la región charra.