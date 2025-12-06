Un vehículo queda atrapado en una zona montañosa de Candelario por la acumulación de nieve

Un vehículo pick up ha quedado atrapado en una zona montañosa de Candelario, conocida como La Dehesa debido a la acumulación de nieve.

El conductor de la camioneta fui quien dio aviso a la Guardia Civil, que tuvo que desplazarse hasta el lugar exacto donde había quedado atrapado para rescatarlo. Fuentes de la Benemérita, indican en sus redes sociales que fueron agentes de la compañía de Béjar quienes se desplazaron al lugar y sacaron al vehículo mediante el uso del cabrestante.

El incidente se produjo, según notificasron, por la nevada de la noche. El conductor del vehículo no sufrió ningún daño.