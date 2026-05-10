La XXX Subida Charra-Sierra de Béjar tendrá lugar este año el 23 de mayo

Imagen de archivo de uno de los coches en la Subida Charra a La Covatilla

La edición XXX Subida Charra-Sierra de Béjar tendrá lugar este año el 23 de mayo.

Al igual que en ediciones anteriores, esta se trata de una actividad deportiva muy reconocida en la provincia salmantina y en el ámbito del automovilismo nacional.

En esta carrera hasta La Covatilla por la Sierra de Béjar participarán diferentes modelos de vehículos como barquetas, monoplazas, turismos o kart cross entre otros, dando lugar a un auténtico espectáculo de automovilismo que contará con un gran despliegue de recursos humanos voluntarios con más de cuatro décadas de trayectoria.

Esta carrera genera además un gran impacto económico en la provincia debido a la alta participación y el gran número de espectadores que atrae, pasando por municipios como Guijuelo, La Hoya, Béjar o Candelario hasta la estación de esquí La Covatilla.

La carrera se celebrará en una carretera de montaña, concretamente en la de acceso a la estación de esquí, la DSA-180, entre los puntos kilométricos 1600 y 5800).

Las personas que deseen participar en esta carrera tendrán que inscribirse previamente antes del 20 de mayo.