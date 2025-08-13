Sólo el 19,7 por ciento de las solicitudes para optar a las ayudas para innovación de grupos operativos a Agricultura cumplen

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha recibido 212 solicitudes que cumplen los requisitos para optar a las ayudas para la preparación y ejecución de proyectos de innovación de interés general por grupos operativos supraautonómicos de la Asociación Europea para la Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícola (AEI-Agri), en el marco del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PAC) 2023-2027.

Esta convocatoria cuenta con presupuesto de 46,5 millones de euros, el mayor en la historia de esta línea de apoyo, cofinanciados en un 80 % por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y en un 20 % por la Administración General del Estado. Las 212 solicitudes corresponden a 1.076 entidades participantes, con una media de cinco por proyecto, por lo que solo el 19,7 por ciento. Este dato refleja un alto grado de colaboración público-privada y multisectorial, en línea con el enfoque multifactorial de los grupos operativos AEI-Agri.

Distribución de los proyectos

Los proyectos presentados abarcan un amplio abanico de temáticas estratégicas para el sector agroalimentario, forestal y del medio rural. La agricultura y la ganadería concentran el mayor número de propuestas, 148. En el ámbito de la agricultura, destacan especialmente los proyectos orientados los sectores de frutas y hortalizas (23 proyectos), vitivinicultura (22 proyectos), y cultivos herbáceos e industriales (18 proyectos). En el caso de la ganadería, sobresalen las iniciativas vinculadas con el sector porcino, bovino y ovino. La digitalización se consolida como uno de los ejes trasversales de la innovación.

En esta convocatoria, 101 de los 212 proyectos incorporan actuaciones específicamente orientadas a la digitalización del sector agroalimentario, forestal y rural. Entre las líneas de trabajo más frecuentes destacan el desarrollo de las aplicaciones y plataformas digitales (25 proyectos) y las soluciones vinculadas a la agricultura y ganadería de precisión (16). Asimismo, los proyectos cuentan con una distribución territorial diversa, y destaca la elevada participación en las comunidades autónomas de Extremadura, Cataluña, Castilla y León y Madrid.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha iniciado el proceso de análisis técnico y administrativo de las solicitudes que cumplen los requisitos requeridos. Durante los próximos meses se evaluarán las propuestas en función de los criterios de selección establecidos en las bases reguladoras, con el fin de seleccionar aquellos proyectos que mejor respondan a los retos del sector agroalimentario y forestal en el marco del Plan Estratégico de la PAC.