Más de 270 mil euros para la restauración urgente de masas forestales afectadas por las plagas de insectos que daña la producción de piña y piñón

La Junta de Castilla y León ha aprobado en el Consejo de Gobierno de este 7 de mayo un total de 278.000 euros para restaurar de forma urgente las masas forestales que están afectadas por las plagas de insectos que daña la producción de piña y piñón.

La afección está provocada por la plaga Cydia conicolana.

Los trabajos previstos darán comienzo con la delimitación de las superficies objeto de actuación mediante sistemas de geolocalización GPS. También se llevarán a cabo dos tratamientos fitosanitarios preventivos en primavera, separados por aproximadamente un mes y condicionados por la evolución meteorológica.

La aplicación se realizará mediante drones equipados con sistemas de pulverización de microgota, capaces de cubrir franjas de 10 metros de ancho por pasada, lo que permitirá una intervención precisa, eficiente y con menor impacto sobre el entorno.

Este mismo tratamiento ya fue empleado en la campaña 2024-2025 con resultados satisfactorios, lo que avala su eficacia como herramienta de control fitosanitario.