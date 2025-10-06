Más de 7 millones de euros en ayudas de la Junta benefician a agricultores y ganaderos de Salamanca

La Junta de Castilla y León ha abonado esta semana más de 7 millones de euros en ayudas a 185 agricultores y ganaderos de la Comunidad, beneficiando de manera directa a profesionales de Salamanca. Estas subvenciones están dirigidas a la incorporación de jóvenes al sector agrario y a la modernización de explotaciones, con el objetivo de impulsar el relevo generacional, crear empleo en el medio rural y mejorar la competitividad de las instalaciones.

En materia de incorporación de jóvenes, más de 3 millones de euros se han destinado al anticipo recibido por 78 beneficiarios de la convocatoria resuelta a finales de 2024, mientras que otros 2 millones corresponden al pago final de convocatorias anteriores, abarcando a 81 jóvenes. Esta línea de ayuda resulta clave para garantizar la continuidad del sector agrario en la provincia y atraer talento joven a las explotaciones locales.

En cuanto a modernización, cerca de 2 millones de euros se han destinado a 26 explotaciones, con inversiones que incluyen mejoras en regadíos (más de 600.000 euros), digitalización de procesos (casi un millón) y eficiencia energética (374.000 euros). Estas actuaciones buscan aumentar la rentabilidad y sostenibilidad de las explotaciones, contribuyendo a un desarrollo rural equilibrado y competitivo.

Del total de ayudas, el 55 % se ha destinado a explotaciones agrícolas, el 38 % a ganaderas (con un reparto de 19 % bovino de carne, 11 % ovino-caprino y 3 % bovino de leche) y el 7 % restante a explotaciones mixtas de cultivos y ganado. Para Salamanca, estos fondos suponen un impulso significativo al sector agrario, fortaleciendo tanto la economía local como el futuro de sus zonas rurales.