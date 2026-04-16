El abejaruco, un enemigo para las colmenas que pone en jaque al sector

La incidencia del abejaruco en las explotaciones apícolas es de nuevo un problema para el sector como denuncia COAG Salamanca que denuncia importantes daños en las colmenas. Aseguran desde la organización agraria que en los últimos años el ave ha incrementado la presión sobre las abejas, afectando directamente a su supervivencia y reduciendo de forma significativa la productividad de las colmenas. “Las abejas no pueden salir a pecorear y las colmenas se van desabejado poco a poco hasta morir”, aseguran. Esta situación genera importantes pérdidas económicas que comprometen la viabilidad de muchas explotaciones y, por eso, desde el sector apícola de COAG solicitan a Medio Ambiente "que deje de escurrir el bulto y tome medidas urgentes para paliar la situación. Deben ponerse en marcha planes de control poblacional que limite la proliferación de esta especie invasora a unos niveles compatibles con el desarrollo de la actividad apícola, y además, las administraciones deben empezar a sufragar los daños causados como sucede en otros ganaderías cuando existen ataques de lobos, buitres etc. Esta situación ya es inaguantable y deja al sector apícola una vez más abandonado a su suerte".

Denuncian que Mercosur permite la importanción descontrolada de mieles baratas y de dudosa calidad; deja al sector profesional trashumante fuera de las ayudas del gasóleo para paliar los efectos de la guerra del golfo pérsico, pese a de ser ganaderos y transportistas de ganado, lo que supone un agravio comparativo respecto a otras actividades agrarias; excluye a la apicultura profesional trashumante de Castilla y León y otras comunidades autónomas de la ayuda extraordinaria para compensar la pérdida de renta en las explotaciones agrarias afectadas por las borrascas, a pesar de haber sufrido graves daños y una pérdida de renta equiparable a la de cualquier explotación apícola beneficiaria de las ayudas, ya que en los meses de enero y febrero la mayor parte de la cabaña ganadera se ubicaba en las comunidades autónomas Andalucía y Extremadura.

También, coincidiendo con el inicio de la campaña de la renta, desde el sector apícola de COAG Salamanca se reclama que no se repita el atropello del año pasado, cuando muchos se vieron perjudicados por la falta de aplicación de reducciones en los módulos fiscales. El sector solicita la adopción de medidas fiscales justas y realistas que tengan en cuenta las dificultades específicas que atraviesa la apicultura.