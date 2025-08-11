Agricultores alertan de la reaparición de topillos y exigen medidas urgentes a la Junta de Castilla y León

La organización agraria Asaja Castilla y León ha emitido una alerta sobre la incipiente aparición de focos de topillos en la región, exigiendo a la Junta que active de inmediato el observatorio de plagas. La medida busca permitir a los agricultores el tratamiento de las zonas afectadas para evitar la propagación de los roedores, cuya población suele proliferar al final del verano.

El presidente de Asaja, Donaciano Dujo, confirmó la presencia de topillos en la Ribera del Duero en Burgos y en la provincia de Segovia. Dujo enfatizó la importancia de un control masivo y la intervención temprana, ya que es mucho más sencillo atajar la plaga en sus inicios que una vez que se ha extendido por el terreno.

Además de la activación del observatorio, Asaja exige a las administraciones que se encarguen de la vigilancia y limpieza de sus terrenos, como las cunetas y regueras, ya que estos son los principales reservorios de los roedores.

Dujo también recordó que las plagas de topillos son un fenómeno cíclico, que se repite cada cuatro o cinco años, y señaló que, además de las graves pérdidas económicas que ocasionan a los agricultores al devorar sus cultivos, también conllevan un riesgo para la salud pública al aumentar los casos de tularemia.

La advertencia de Asaja trae a la memoria la plaga más devastadora de este siglo, ocurrida en el verano de 2007. En aquel entonces, la población de topillos se disparó de 100 a 700 millones, arrasando 500,000 hectáreas y causando pérdidas de 15 millones de euros. Una plaga, que comenzó en Palencia, y afectó gravemente al resto de provincia de la comunidad.