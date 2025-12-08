Agricultores y ganaderos piden que la Lonja de Salamanca haga cotizaciones del precio real al que se pagan los productos

Los profesionales del sector agroganadero piden a la Lonja de Salamanca que, además de marcar el precio de venta en las cotizaciones de origen también registren el precio real que pagan los ganaderos por ese producto en la misma fecha. Desde la Alianza UPA-COAG han dirigido un escrito a la Comisión Gestora de la Lonja de Salamanca, pidiendo lo que denominan “cotizaciones en destino en nuestra provincia”, o sea a lo que los ganaderos están pagando por ese mismo producto en esa fecha.

Afirman que los profesionales llevan tiempo pidiendo esta medida ya que “la importante diferencia, muchas veces por encima de un 10%, entre los ganaderos pagan productos los agrarios, sobre todo los cereales, a las empresas o cooperativas de la provincia que se los suministran y las cotizaciones de esos mismos productos, que ellos ven en la lonja provincial cada lunes”.

Desde la entidad aseguran que su objetivo es que “en la lonja de los productos agrarios, además de las cotizaciones en origen, se refleje el precio a que los intermediarios, cooperativas etc., están vendiendo esos mismos productos agrarios a esa misma fecha” alegando que la lonja “está para dar información y entendemos que seria muy adecuado que desde la misma se reflejaran las tendencias de lo que están pagando los ganaderos por ese producto, y por lo tanto, se les pueda facilitar esa información”.