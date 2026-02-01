Los agricultores y ganaderos de Salamanca ya pueden presentar la solicitud para la PAC 2026

Imágenes la marcha con tractores en Salamanca en protesta contra Mercosur

Los profesionales del sector agropecuario ya pueden solicitar la PAC 2026. La Junta de Castilla y León abre el plazo de presentación de solicitudes este 1 de febrero y lo mantendrá así hasta el 30 de abril.

Desde la Junta exponen que, además de la ayuda básica de la renta se incluirán los pagos complementarios redistributivos a las primeras hectáreas de la explotación junto al pago complementario a los jóvenes agricultores.

Exponen que se trata de la cuarta campaña tras la entrada en vigor del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027 y estima el registro de unos 60.000 expedientes.

A mayores, la Junta informa de una próxima convocatoria: una nueva incorporación a los contratos plurianuales de ayudas agroambientales, comprendiendo las ntervenciones de agricultura ecológica, razas autóctonas en peligro de extinción, apicultura para la mejora de la biodiversidad, cultivos agroindustriales sostenibles y aprovechamiento forrajero mediante pastoreo con ganado ovino y caprino.

El cuaderno digital de explotación, voluntario, está a disposición de los agricultores y ganaderos para que recojan la información sobre las operaciones tradicionales agrícolas (fertilización, tratamientos fitosanitarios y uso del agua, entre otras).