Agricultores y ganaderos salmantinos se unen a la protesta de Valladolid por el encarecimiento de los precios de los combustibles, abonos y energía

Agricultores y ganaderos salmantinos se suman a la protesta convocada por las OPAS en Valladolid por el encarecimiento "injustificado y especulativo" de los precios de los combustibles, abonos y energía. Una situación que, según el comunicado firmado por Asaja Salamanca, Coag, UPA y UCCL, "ahogan al sector agrario en el momento más delicado, cuando se tienen que aplicar los abonos nitrogenados en los cereales de invierno y cuando se está comenzando a realizar las siembras de los regadíos".

Dicen que con estos costes de producción y los bajos precios de los productos agrarios "es imposible que las cuentas le salgan a los agricultores, lo que está creando una gran incertidumbre sobre los cultivos que sembrar y si sembrarlos".

Por estos motivos, las OPAS de Salamanca animan a todos los profesionales del sector a que acudan a este acto de protesta motivado por la guerra y programada para el miércoles 18 de marzo a las 11:30 horas desde la Delegación del Gobierno de Valladolid hasta la Consejería de Agricultura y Ganadería para que las administraciones "comiencen a tomar medidas que palien la última crisis motivada por la catástrofe de Trump".