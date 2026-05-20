Agricultores salmantinos llenarán las calles de Valladolid en pro de sus derechos

Agricultores y ganaderos salmantinos de UPA Salamanca, con su Secretario General a la Cabeza, acudirán este miércoles a la manifestación convocada en Valladolid por las Organizaciones Profesionales Agrarias a nivel regional (UPA, Coag, Asaja y Uccl). Tal y como apuntan desde la organización, esta protesta es la tercera convocada por las OPAs de Castilla y Leon, debido a que no consideran suficientes las medidas puestas por el gobierno central para paliar las consecuencias que sobre el sector agrario está teniendo la guerra de Irán: "Aún así, la Junta de Castilla y León no ha tomado ninguna solución para ayudar al sector, a pesar de que se lleva el 50% de los impuestos de los hidrocarburos".

Además, añaden que las medidas indicadas ayer por la UE tampoco auguran ayudas adecuadas para el sector agrario: "No se han buscado soluciones para paliar la subida desmesurada de los precios de los abonos, ni la bajada de los combustibles", explican, añadiendo que "tampoco se ha tomado ninguna medida para que los precios de los productos agrarios alcancen un precio adecuado, evitando que los agricultores tengan perdidas con sus cultivos".

Para afianzar su argumento, agricultores y ganaderos aseguran que los costes de producción de este año 2026 serán muy superiores a los 700 euros por hectárea que se calculó en la pasada campaña. "Así es imposible que salgan las cuentas, por lo que habrá muchas parcelas que no se podrán sembrar con estas condiciones", explican, añadiendo además que esto ya está ocurriendo en algunos territorios, donde no se está plantando ningún alimento debido a la baja rentabilidad del mismo.