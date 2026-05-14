Los agricultores salmantinos se manifestarán en Valladolid por los precios de la energía y los fertilizantes

Las organizaciones agrarias de Salamanca, ASAJA, COAG, UPA y UCCL, han lanzado un llamamiento a los agricultores y ganaderos de sAlamanca para que participen en la manifestación regional convocada en Valladolid el próximo 20 de mayo.

Los motivos de la protesta son "el mantenimiento de la guerra y la situación del bloqueo del estrecho de Ormuz está agravando aún más la crisis de los precios del gasóleo agrícola, y del resto de energías, a lo que se suma unos precios desorbitados en los abonos. que ahora están pagando los agricultores del regadío, pero que sin duda se arrastraran a los cultivos en las siembras otoñales de secano y que afectara tanto a agricultores como a ganaderos en sus cultivos de invierno y los forrajes". Aseguran que esta situación "está provocando una gran preocupación-especulación a nivel mundial en los precios de los abonos donde se habla incluso de desabastecimiento, lo que motivará sin duda una reducción de siembras a nivel mundial y desde luego una drástica reducción de los abonados (no se puede invertir lo que no se saca), lo que reducirá las cosechas".

Precios que en algunos casos se han duplicado lo que peligre la rentabilidad. Para solventarlo, piden a la administraciones "que pongan medidas adecuadas para poner una solución a la grave situación a que se enfrenta el agro y que, con el alargamiento de la guerra, va empeorando" ya que las medidas actuales no son suficientes y piden otro tipo de ayudas destinadas al sector agrario como son las fiscales, financieras, condonaciones de la seguridad social, IBI etc, etc, que inyecte liquidez a un sector tan esencial para la alimentación europea.