Agricultura aprueba 660 mil euros para la compra de vacunas contra la dermatosis nodular contagiosa

El Consejo de Ministros ha dado este martes el visto bueno al expediente de declaración de emergencia para la adquisición de vacunas frente al virus de la dermatosis nodular contagiosa, destinando 660.000 euros a esta actuación urgente. La medida, impulsada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), busca frenar la propagación de la enfermedad tras su primera detección en España.

La alerta se activó el pasado 3 de octubre con la confirmación del primer foco en una explotación de recría de novillas en Castelló d'Empúries (Girona). Desde entonces, se han detectado 18 focos de la enfermedad, todos localizados en la provincia de Girona.

El Ministerio de Agricultura ha justificado la medida destacando que la vacunación de emergencia es una "práctica esencial" para contener la difusión del virus, especialmente en las semanas inmediatamente posteriores a su irrupción.

"La vacunación de emergencia... tiene como objetivo garantizar las dosis necesarias de vacuna para frenar el avance de la enfermedad," han señalado fuentes de Agricultura, destacando que se activaron inmediatamente todas las medidas del plan nacional conforme a la normativa comunitaria.

La dermatosis nodular contagiosa es una enfermedad viral del ganado bovino que se manifiesta con fiebre, nódulos en la piel y órganos internos, extenuación y, en ocasiones, la muerte del animal. Al estar incluida en la lista de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y de la Unión Europea como enfermedad de declaración obligatoria, su presencia acarrea graves consecuencias como pérdidas de producción (especialmente en vacas lecheras); restricciones comerciales (terceros países pueden prohibir la importación de animales vivos, carne y otros productos); y restricciones de movimientos (se limitan los movimientos domésticos y europeos, y se prohíben ferias ganaderas y concentraciones de animales en las zonas afectadas)

El protocolo sanitario exige el vaciado (sacrificio) de las explotaciones donde se detecta un caso. Además, las zonas de restricción (un radio de 50 kilómetros desde el foco) tienen prohibida la venta de animales vivos a otras zonas del territorio nacional o al resto de la Unión Europea.

Agricultura ha recordado que los servicios veterinarios oficiales de las comunidades autónomas son los encargados de llevar a cabo la investigación epidemiológica para identificar el origen de la infección y los posibles contactos de riesgo.