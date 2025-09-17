Agricultura destina 2,4 millones en ayudas para la adaptación al cambio climático, el uso eficiente de los recursos naturales y biodiversidad

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural convocó ayudas, por un montante de 2,4 millones de euros, destinadas a las inversiones no productivas en explotaciones agrarias vinculadas a la mitigación-adaptación al cambio climático, uso eficiente de los recursos naturales y biodiversidad en el marco del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común de España para el periodo 2023-2027, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

El plazo de presentación de solicitudes comenzará mañana, 18 de septiembre, y finalizará a los dos meses de la publicación del Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl). Aunque la cuantía total es de 2,4 millones, si existen las disponibilidades presupuestarias se podrá ampliar la dotación inicial en una cuantía adicional de hasta un 50 por ciento, sin necesidad de nueva convocatoria.

Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las personas físicas, titularidades compartidas, comunidades de bienes, sociedades civiles y personas jurídicas titulares de una explotación ganadera extensiva o propietarios de los terrenos donde se ubica una explotación ganadera extensiva, en el ámbito territorial de Castilla y León, que cumplan con los programas nacionales de erradicación de enfermedades.