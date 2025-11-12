Agricultura diseña un nuevo plan de ovino-caprino y de ganadería extensiva con una dotación adicional de casi 20 millones

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha presentado este miércoles en las Cortes de Castilla y León el mayor presupuesto para el sector en los últimos 15 años. Con una dotación propia de 673 millones de euros (un aumento de casi el 12%), más los 925 millones de la PAC, las cuentas del próximo año ascienden a cerca de 1.600 millones, consolidándose como el tercer presupuesto más alto de la Junta.

La consejera María González Corral afirmó ante la Comisión de Economía y Hacienda que estas cuentas “miran al futuro del sector, priorizan su competitividad y dan el protagonismo a los jóvenes y a la actividad en el medio rural”.

El proyecto presupuestario destaca por un fuerte impulso a la inversión, que se eleva a 509 millones de euros (+17% respecto al último presupuesto). Los principales ejes de inversión son:

Infraestructuras y Regadío: 115,3 millones de euros.

Jóvenes y Modernización de Explotaciones: 103,7 millones de euros.

Industria, Calidad y Tierra de Sabor: 168,4 millones de euros.

Innovación y Digitalización: 27,2 millones de euros.

Dos de las grandes novedades son los planes diseñados para abordar los retos del sector:

Nuevo Plan del Ovino-Caprino: Dotado con 10 millones de euros adicionales, prioriza el relevo generacional (apoyando a ganaderos cedentes por jubilación), fomenta la robotización (ordeño, alimentación, monitorización) y promueve la implantación de nuevos modelos de explotación. Plan de Ganadería Extensiva: Con 9,5 millones de euros adicionales, se centrará en el apoyo al pastoreo, la mejora de infraestructuras colectivas (como el Plan de Balsas con 3,3 millones), el impulso genético y la formación especializada.

Durante el ejercicio 2026 se actuará en 279.750 hectáreas en procesos de concentración parcelaria y en 100.000 hectáreas de infraestructuras rurales en áreas de concentración, distribuidas en 29 zonas, con obras en ejecución o previstas en municipios como Gallegos de San Vicente (Ávila); Alfoz de Quintanadueñas-Marmellar Arriba, Merindad de Montija y Urbel del Castillo (Burgos); Almanza II, Benavides-Órbigo y en las zonas regables del Canal Alto Villares y Presa de la Tierra y los Sectores II y III del Porma (León); Lumbrales y Tejeda (Salamanca); Valtiendas II (Segovia); Devanos (Soria); Tordehumos, Villabrágima, Morales de Campos y Medina de Rioseco (Valladolid); y Fermoselle, Fresno de Sayago, Rabanales de Aliste y la zona regable del Canal de San José (Zamora). Además, se llevará a cabo la adecuación de caminos rurales en las nueve provincias, con una inversión de 11,3 millones de euros.

Asimismo, se incluye el Plan de Balsas para atender a la ganadería extensiva con 3,3 millones en las provincias de Palencia, Salamanca, Valladolid y Zamora. Igualmente, se presupuesta la instalación de energía fotovoltaica en Quintana del Pidio (Burgos) y Canal del Pisuerga (Palencia). Con ello, la Junta completará el compromiso de esta legislatura de dotar de energía solar a 92.000 hectáreas de regadío. A estas actuaciones se sumarán actuaciones en nuevas modernizaciones que afectarán a 22.142 hectáreas, aunque 14.178 hectáreas se encuentran pendientes de las declaraciones de impacto ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica, entre ellas las zonas de Villadangos (León); Canal del Pisuerga, Palenzuela, Quintana del Puente y Carrión-Saldaña-Villamoronta (Palencia); y Campillo de Buitrago (Soria).

El presupuesto refuerza las partidas para la incorporación y consolidación del sector:

Modernización de Explotaciones: 43,7 millones (+39%).

Incorporación de Jóvenes: 31,9 millones (+18%).

Apoyo Sanidad Animal: 18,2 millones para saneamiento, vacunas y prevención.

Industria Agroalimentaria: 66,2 millones (+11%) para el desarrollo del Plan de la Industria.

Promoción y Tierra de Sabor: Más de 10 millones para impulsar figuras de calidad y la marca, incluyendo la asistencia a ferias y el nuevo patrocinio a la Real Federación Española de Fútbol.

La Consejería también destinará 19,6 millones a la investigación y el desarrollo de proyectos de innovación, y 2,4 millones a la digitalización, simplificando la gestión de las ayudas con el impulso al Registro de Explotaciones Agrarias y el Cuaderno de Explotación Digital.

La consejera concluyó su intervención destacando que la agilidad en la gestión de la PAC ha permitido abonar ya cerca de 590 millones en anticipos, asegurando que estos fondos, que suponen entre el 20 y 30% de la renta, lleguen cuanto antes a los agricultores y ganaderos.