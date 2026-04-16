Agricultura levanta el confinamiento de aves de corral que afectaba a 43 municipios de Salamanca

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha levantado este jueves las medidas de confinamiento de aves de corral como consecuencia de la influenza aviar, que aún se mantenían en humedales y aquellos municipios considerados de mayor riesgo, entre ellos 43 de Salamanca. La nueva medida se adopta dada la buena evolución de la situación epidemiológica de la enfermedad durante las últimas semanas. Así, quedan libres de restricciones las localidades de esta lista:

Aldeaseca de la Frontera

Paradinas de San Juan

Zorita de la Frontera

Palaciosrubios

Villaflores

Cantalpino

Arabayona

Villoruela

Moríñigo

Ventosa del Río Almar

Villar de Gallimazo

El Campo de Peñaranda

Poveda de las Cintas

Ahigal de Villarino

Aldeavieja de Tormes

Almendra

Anaya de Alba

Armenteros

Beleña

Berrocal de Salvatierra

La Cabeza de Béjar

Cespedosa de Tormes

Fresno Alhándiga

Fuentes de Béjar

Galinduste

Horcajo Medianero

Iruelos

El Manzano

La Maya

Monleras

Montejo

Pedrosillo de los Aires

Pelayos

Pizarral

Puente del Congosto

Manceras (municipio de Puertas)

Salvatierra de Tormes

Santibáñez de Béjar

Sardón de los Frailes

Sieteiglesias de Tormes

La Tala

Trabanca

Villaseco de los Reyes

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este jueves la orden ministerial que señala que se deben mantener las medidas de bioseguridad en las explotaciones avícolas para evitar el contacto con aves silvestres, así como reforzar la vigilancia pasiva, tanto en éstas como en explotaciones avícolas. En este sentido, se insta a que ante cualquier sospecha de enfermedad, sobre todo en aves domésticas, se realice la notificación pertinente a los servicios veterinarios oficiales.

España mantiene desde el pasado mes de febrero el estatus de país libre frente a Influenza Aviar otorgado por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) a efectos del comercio exterior. De esta forma, actualmente no existe ningún tipo de restricción para los movimientos de aves y sus productos para el comercio nacional e intracomunitario.

Las medidas preventivas de mitigación de riesgo frente a la influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP) se adoptaron para todo el territorio nacional mediante la Orden APA/1288/2025, de 11 de noviembre. Entre estas, se encontraban el confinamiento de las aves en sus explotaciones, la adopción de determinadas medidas de bioseguridad y la prohibición de concentraciones de aves de corral.

La eficacia de la adopción de estas medidas se pone de manifiesto en que, desde su entrada en vigor, tan sólo se habían visto afectadas por la influenza aviar en España dos granjas de gallinas en la provincia de Lleida -en diciembre de 2025 y enero de 2026-, a pesar del alto riesgo de introducción de la enfermedad durante los últimos meses, con un elevado número de casos detectados en aves silvestres.

La favorable evolución de la situación epidemiológica de la enfermedad en el territorio nacional ya permitió levantar parcialmente las medidas de confinamiento en todo el territorio nacional desde el 1 de abril, excepto en los municipios considerados de mayor riesgo (listados en los anexos II y III de la Orden 2442/2006, de 27 de julio).

Este virus no puede ser transmitido al ser humano a través de carne de ave cocinada, huevos o productos procesados derivados de ellos. Se recomienda, no obstante, minimizar el contacto innecesario con las aves que muestren síntomas clínicos o se hallen muertos en el campo.