Agricultura pide a las CCAA reforzar la vigilancia de jabalíes tras el foco de peste porcina africana en Barcelona

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) instó este miércoles a las comunidades autónomas (CCAA) a reforzar las medidas de vigilancia epidemiológica y bioseguridad ante la situación generada por la detección de un foco de Peste Porcina Africana (PPA) en jabalíes en la provincia de Barcelona el pasado 28 de noviembre.

La petición se realizó durante una reunión del Comité de Caza, órgano de coordinación entre el Ministerio y las CCAA, responsables de la gestión cinegética. El encuentro estuvo presidido por la directora general de Producciones y Mercados Agrarios, Elena Busutil.

Refuerzo de la vigilancia y colaboración

Busutil subrayó la importancia de la vigilancia pasiva y recordó el marco del plan nacional de vigilancia de la fauna silvestre. El Ministerio insistió en que las medidas de control poblacional de jabalíes, dada su sobreabundancia, "no pueden ni deben limitarse a la actividad cinegética". Por ello, abogó por establecer colaboraciones con la administración local, expertos científicos y cazadores para aplicar las medidas más efectivas en cada territorio, siguiendo el modelo ya implementado en la zona afectada por el foco de PPA. Los responsables autonómicos, por su parte, expusieron las acciones de control poblacional que están aplicando en sus respectivas regiones.

Metodología de monitoreo

Para mejorar la disponibilidad de datos estandarizados y comparables sobre la población de jabalíes en España, el MAPA anunció que ha suscrito una encomienda con el Instituto de Investigación de Recursos Cinegéticos (IREC). Este acuerdo permitirá disponer en 2026 de una metodología para el monitoreo de estos animales, que posteriormente será transferida a las comunidades autónomas.

El Comité de Caza acordó volver a reunirse en enero para compartir y evaluar la información sobre las medidas puestas en marcha por las CCAA.

Otras especies cinegéticas

Además de la situación del jabalí, el Comité abordó la situación de otras especies cinegéticas como la codorniz y la tórtola, que cuentan con estrategias de cooperación conjunta para mejorar su sostenibilidad poblacional.

Finalmente, este miércoles también se constituyó por primera vez un grupo de trabajo específico sobre el conejo de monte. Este grupo evaluará en los próximos meses la situación poblacional de la especie, caracterizada por la sobreabundancia en zonas agrícolas y la escasez en otras, lo que plantea un desafío en su gestión.