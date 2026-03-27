Agricultura pone fecha para la presentación de solicitudes de las ayudas para la reestructuración y reconversión de viñedos

La Consejería de Agricultura de Castilla y León pone fecha para la presentación de solicitudes de las ayudas para la reestructuración y reconversión de viñedos en Castilla y León.

Las solicitudes se podrán realizar desde las 19:00 horas del viernes 27 de abril; estando abiertas para las personas viticultoras y futuros viticultores, cuyos viñedos se destinen a la producción de uva para vinificación y que vayan a reestructurar y/o reconvertir viñedos, según figura en la Orden publicada este viernes en el Bocyl.

Además, las ayudas convocadas en la presente Orden se concederán con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2027, por el importe de créditos que se asignen mediante Conferencia Sectorial del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.