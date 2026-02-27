Agricultura publica los programas nacionales de control y erradicación de enfermedades para 2026

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este viernes 27 de febrero los programas nacionales de control y erradicación de enfermedades para 2026 tras ser aprobado por la Comisión Europea.

La resolución publicada en el BOE recoge las principales actuaciones sanitarias que se van a llevar a cabo a lo largo de este año, poniendo el foco sobre el sector avícola. Uno de los pilares del programa son medidas específicas frente al control de salmonella en reproductoras de gallinas, reproductores pavos, pollos y pavos de engorde y en manadas de gallinas ponedoras. Este mismo programa contempla los protocolos de vigilancia epidemiológica de la Influenza Aviar y la Encefalopatía Espongiforme Bovina.

En el programa de control y erradicación de enfermedades se contemplan también estrategias para combatir las enfermedades que principalmente afectan a la cabaña ganadera como son la brucelosis (Brucella abortus, B. melitensis y B. suis); encefalopatía espongiforme bovina; tuberculosus; y enfermedad de Aujeszky y scrapie.