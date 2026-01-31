Alertan de los graves daños que están sufriendo los ganaderos de Vitigudino, Ciudad Rodrigo y Ledesma por el incremento de ataques del lobo

UPL ha emitido un comunicado en el que informa mediante datos del incremento de ataques de lobo al ganado que se encuentra en las comarcas de Vitigudino, Ciudad Rodrigo y Ledesma.

Indican que "al incremento de ataques sufridos en las últimas semanas y meses en estas comarcas se suma que, según datos oficiales de la propia Junta, fueron 625 las cabezas de ganado muertas en Salamanca en 2024 por ataques de lobo, más de 2.300 en el conjunto de la Región Leonesa, habiéndose dado 192 ataques de lobo a explotaciones ganaderas en 2024 en la provincia de Salamanca".

Los leonistas aseguran que "los ataques de lobo aumentaron en la comunidad en 2024 un 11% respecto a 2023, un 23% respecto a 2022 y un 47% respecto a 2021, con un incremento del 39% en muertes en dichos ataques entre 2021 y 2024".

Por ello, junto a estas cifras reprochan a la Junta "mucha palabrería" y les exigen que actúen "sin demora" y protejan a los ganaderos de estas comarcas que "se están viendo abandonados por la administración"; les piden que "se ponga las pilas de una vez” ante un problema que tildan "de extrema gravedad para nuestro sector primario”.