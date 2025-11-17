Alrededor de 600 ganaderos salmantinos denuncian no haber cobrado las ayudas por la EHE dos años después

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) de Salamanca ha lanzado una grave denuncia pública ante el incumplimiento en el pago de las ayudas a más de 600 ganaderos de la provincia, cuyas explotaciones de vacuno fueron severamente afectadas por la enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE) en el inicio de la crisis en 2023.

A pesar de encontrarse en el final del año 2025, dos años después del brote inicial, y con los casos de la enfermedad aún persistiendo en algunas explotaciones, este grupo de ganaderos, en su mayoría salmantinos, aún no ha percibido las compensaciones económicas que les corresponden.

Los ganaderos afectados forman parte del primer tramo de pagos de la ayuda a la EHE, destinada a compensar las pérdidas sufridas entre el 28 de agosto y el 16 de octubre de 2023. La problemática radica en que no figuraban en los listados iniciales del primer pago y que el listado en el que aparecían era erróneo.

Esta situación obligó a los afectados a presentar el correspondiente recurso administrativo. Según UPA Salamanca, dichos recursos aún no han sido resueltos, bloqueando el acceso a las ayudas prometidas.

UPA señala que este es un asunto sin resolver que heredó la actual Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León. Lo más preocupante es que la nueva Consejería tiene conocimiento de esta situación desde hace más de un año —fue alertada por UPA al poco tiempo de acceder al cargo—, y sin embargo, el problema persiste.

Los ganaderos de este grupo fueron los primeros y más virulentamente golpeados por la EHE, una enfermedad hasta entonces desconocida, y ahora son los únicos que siguen sin recibir el apoyo económico necesario para paliar las enormes pérdidas causadas en sus explotaciones.

Ante este hecho, UPA Salamanca reitera su llamamiento público a los responsables de la Junta de Castilla y León. La organización agraria ha manifestado que realiza esta petición "en cada reunión" con los dirigentes autonómicos, instándoles a que resuelven los más de 600 recursos pendientes y que aseguren que estos ganaderos, al igual que el resto de sus compañeros de la comunidad, reciban las ayudas a la compensación que merecen.