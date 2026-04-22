Ampliado hasta el 15 de mayo el plazo de solicitud de la PAC

La Junta de Castilla y León ha ampliado el plazo de solicitud de la Política Agraria Común, PAC, hasta el 15 de mayo de 2026 para adaptarse a los planes de siembra, modificados por las condiciones meteorológicas de los últimos meses.

Así pues, la JCYL pretende con esta medida permitir a agricultores y ganaderos disponer de 15 días más para poder registrar solicitudes, pudiendo realizar modificaciones o corregir errores en un periodo que data del 16 al 31 de mayo.

Por otro lado, con esta medida también se ha querido evitar que los trabajadores del campo cometan errores y por ende tengan penalizaciones por retrasarse en la presentación de estas solicitudes, facilitando también que puedan realizar estas acciones más personas.

Asimismo, la consejería competente ha indicado la importancia de no tardar en realizar la solicitud para que la administración pueda tramitar los documentos de una manera ágil y eficiente, teniendo un amplio margen para posibles errores.

Del mismo modo, se pondrá a disposición de todos los solicitantes todos los errores que se detecten, haciendo especial hincapié en las delimitaciones gráficas de las parcelas agrícolas, exceso de superficie o dobles declaraciones.