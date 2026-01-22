Se amplían las medidas de bioseguridad y confinamiento en explotaciones de cría de paloma como prevención a la gripe aviar

El aumento de casos notificados en Europa y España durante las últimas semanas, y ante la previsión de la bajada de las temperaturas, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha emitido un comunicado en el que notifica que ante el "riesgo de entrada del virus a nivel de comarca" se amplía la activación de medidas de bioseguridad establecidas en la Orden APA/2442/2006, en todo el territorio nacional, así como el confinamiento de las explotaciones dedicada a la cría de paloma, como una forma de "prevención y control del contagio por influenza aviar".

Esto implica la prohibición de la presencia de aves de corral u otro tipo de aves cautivas en los centros de concentración de animales, incluyendo los certámenes ganaderos, muestras, exhibiciones y celebraciones culturales, así como cualquier concentración de aves de corral u otro tipo de aves cautivas.

En el comunicado se especifica también que en la reunión del Comité de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria (Comité RASVE), celebrada el pasado 11 de noviembre, se decidió autorizar por unanimidad, en relación a la colombofilia y a la colombicultura: la suelta de palomas mensajeras, siempre que se realicen en municipios no incluidos en los Anexos II (ZER) y III (ZEV) de la Orden APA/2442/2006; y el entrenamiento diario de palomas mensajeras alrededor de los palomares, garantizando la ausencia de contacto de las palomas con aves silvestres.