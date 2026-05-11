Los apicultores ya pueden pedir las ayudas de la PAC

La Junta de Castilla y León ha convocado las ayudas de la Intervención Sectorial Apícola en el marco del plan estratégico de la Política Agrícola Común 2023-2027 en la Comunidad de Castilla y León que comprende el 1 de agosto de 2025 y el 31 de julio de 2026.

Podrán solicitarlas las personas físicas o jurídicas, o entes sin personalidad jurídica, titulares de explotaciones apícolas, incluidas aquellas de titularidad compartida establecida en la Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias, que cumplan los requisitos establecidos en la presente orden.

También las cooperativas apícolas y organizaciones representativas con personalidad jurídica propia en las que se verifiquen al menos 150 colmenas, en la medida que sus socios o asociados cumplan los requisitos establecidos en la presente orden.

Las ayudas se concederán con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para el año 2026, por el importe correspondiente a la cantidad que sea asignada mediante la Conferencia Sectorial del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. La ayuda estará participada en un 50% por los fondos FEAGA y, como máximo, en un 25% con los fondos del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación. No obstante, si las disponibilidades presupuestarias lo permiten, se podrá ampliar la dotación inicial en una cuantía adicional de hasta un 50%, sin necesidad de nueva convocatoria.

El plazo de presentación de solicitudes comienza este martes y finaliza el 10 de junio de 2026.