Los apicultores ya pueden pedir las ayudas de la PAC

Los profesionales del sector tendrán de plazo hasta el 10 de junio

Colmenas en Las Arribes
Colmenas en Las Arribes

La Junta de Castilla y León ha convocado las ayudas de la Intervención Sectorial Apícola en el marco del plan estratégico de la Política Agrícola Común 2023-2027 en la Comunidad de Castilla y León que comprende el 1 de agosto de 2025 y el 31 de julio de 2026.

Podrán solicitarlas las personas físicas o jurídicas, o entes sin personalidad jurídica, titulares de explotaciones apícolas, incluidas aquellas de titularidad compartida establecida en la Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias, que cumplan los requisitos establecidos en la presente orden.

También las cooperativas apícolas y organizaciones representativas con personalidad jurídica propia en las que se verifiquen al menos 150 colmenas, en la medida que sus socios o asociados cumplan los requisitos establecidos en la presente orden.

Las ayudas se concederán con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para el año 2026, por el importe correspondiente a la cantidad que sea asignada mediante la Conferencia Sectorial del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. La ayuda estará participada en un 50% por los fondos FEAGA y, como máximo, en un 25% con los fondos del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación. No obstante, si las disponibilidades presupuestarias lo permiten, se podrá ampliar la dotación inicial en una cuantía adicional de hasta un 50%, sin necesidad de nueva convocatoria.

El plazo de presentación de solicitudes comienza este martes y finaliza el 10 de junio de 2026.

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