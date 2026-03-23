Los apicultores preparan protestas por no estar incluidos en las ayudas para paliar los efectos de la guerra

COAG Salamanca se une al enfado del sector apícola en todo el país al considerar una “grave injusticia” haber sido dejados fuera de las medidas extraordinarias aprobadas para paliar los efectos económicos derivados de la guerra de Irán, pese a que ser ganaderos y transportistas de ganado. Por eso, desde la agrupación salmantina solicitan al Gobierno de España “una revisión urgente de las medidas aprobadas el pasado sábado para que se incluya a la apicultura profesional como beneficiarios de una ayuda directa para compensar el incremento del coste del Gasóleo, de no ser así, nos veremos obligados a poner en marcha un plan de acciones de protesta y movilizaciones en defensa de la apicultura profesional y de nuestra forma de vida”.

Los apicultores aseguran que este olvido es “incomprensible” ya que deja fuera a los apicultores profesionales, especialmente a la apicultura trashumante que “vuelve a quedar a los pies de los caballos, pese a ser uno de los más directamente afectados por la subida del precio del combustible”.

Afirman que la apicultura trashumante “depende de manera esencial y directa del transporte continuo de colmenas entre floraciones, comarcas y territorios. Cada campaña exige miles de kilómetros recorridos, movimiento de remolques, vehículos adaptados, maquinaria auxiliar y un elevado consumo de combustible el cual no es bonificado, por lo que el encarecimiento del gasóleo golpea de lleno la rentabilidad de las explotaciones. Excluir a estos profesionales de las ayudas supone condenar al sector a asumir en solitario una crisis que no ha provocado”.

Todo ello en un sector “castigado” por la importación de miel “de dudosa calidad procedentes mayoritariamente de China, Ucrania y los países del Mercosur”. Aseguran que Ucrania dispone de un contingente de 35 mil toneladas de miel libres de arancel y para los países del MERCOSUR (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) se ha dispuesto un contingente de 45 mil toneladas de miel libres de arancel. Lo que evidencia que toda la miel que compró la industria fuera de Europa este año entrará a nuestro país libre de arancel y a un precio inferior a los 2,00 euros / kg, cuando “nuestros costes de producción estaban próximos a los 4 €/kg antes el conflicto de oriente medio. Con esta brutal subida del coste de los carburantes es impredecible saber cuánto nos va a costar producir este año cada kg de miel”.