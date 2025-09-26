Arranca la temporada de caza colectiva en Castilla y León: del 28 de septiembre al 22 de febrero

La Junta de Castilla y León ha anunciado el inicio de la temporada de monterías y ganchos a partir del próximo domingo 28 de septiembre, extendiéndose hasta el 22 de febrero de 2026. Estas modalidades de caza colectiva no solo tienen un gran arraigo social entre los aficionados, sino que se consolidan como instrumentos fundamentales para el control de poblaciones de jabalí, ciervo, gamo, corzo y muflón.

Una gestión necesaria ante la sobreabundancia

La expansión y crecimiento de los ungulados silvestres en Castilla y León, favorecida por la estructura forestal y agrícola del territorio, está generando problemas sanitarios, agrícolas y de seguridad vial, según advierte la comunidad científica.

La caza colectiva se presenta como una herramienta activa para:

Reducir el riesgo de enfermedades compartidas entre fauna silvestre, ganado y humanos.

Minimizar daños a cultivos agrícolas, especialmente los más sensibles.

Prevenir accidentes de tráfico, cada vez más frecuentes por la irrupción de estos animales en carreteras.

Más de 25.000 jabalíes cazados en 2024-2025

Durante la pasada temporada 2024-2025, se celebraron en Castilla y León más de 9.500 cacerías colectivas, con resultados muy significativos: más de 25.000 jabalíes abatidos mediante estas modalidades.

Una actividad regulada y transparente

La práctica de monterías y ganchos está regulada por la Ley de Caza de Castilla y León, que desde 2021 exige a los organizadores:

Comunicar con antelación (5 días para ganchos, 10 para monterías) la celebración de cada jornada cinegética.

Hacerlo a través de la Plataforma pública de cacerías colectivas, en la web de la Junta, y también informar a ayuntamientos, Guardia Civil y cotos colindantes.

Señalizar las vías de acceso a la zona de caza por motivos de seguridad.

Los ciudadanos pueden consultar en cualquier momento qué zonas estarán afectadas por estas actividades en: Plataforma pública de cacerías colectivas

CapturCyl: digitalización de la gestión de capturas

La Junta impulsa el uso de CapturCyl, una aplicación gratuita para móviles que permite a cazadores y organizadores comunicar los resultados de las cacerías de forma inmediata y digital, sustituyendo los tradicionales precintos de plástico y trámites en papel.

Esta herramienta, que ya se utilizaba desde abril para la caza de corzos y jabalíes, ha registrado hasta la fecha:

Más de 4.100 corzos notificados (3 de cada 4 capturas).

1.949 jabalíes registrados (5 de cada 6 cazados).

Además, cuenta con un gestor de escritorio para titulares cinegéticos, que permite tramitar autorizaciones y gestionar toda la actividad cinegética desde un único sistema.

Una transición progresiva

Pese al impulso a la digitalización, durante esta temporada los organizadores podrán seguir usando el formato en papel para las autorizaciones y notificación de capturas, aunque se les anima a adoptar el sistema CapturCyl para mejorar la eficiencia, trazabilidad y comunicación con la Administración.