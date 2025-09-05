Asaja acoge la Sectorial Nacional de Vacuno en Salamanca para analizar el sector

Asaja Salamanca ha acogido este viernes la reunión de la Sectorial Nacional de Vacuno. Un encuentro de ámbito nacional para poner en común problemas y necesidades del sector del vacuno con el fin de determinar una línea de trabajo con las instituciones nacionales y europeas. Es el segundo año que Salamanca acoge la reunión de la sectorial de Vacuno que Asaja celebra en Salamaq y que reúne a representantes de todas las provincias.

Para Juan Luis Delgado, presidente de Asaja Salamanca, esta reunión tiene lugar en “el mejor momento de la historia” para el ganado bovino ya que “tenemos un precio aceptable, de hecho, nos extrañamos de que trabajando estemos ganando dinero como cualquier otro sector, pero es que desgraciadamente durante toda la vida hemos estado trabajando y sin ganar dinero o con un margen muy, muy ridículo para para la exposición de capital que tienes”.

Sectorial Nacional de Vacuno de Asaja

Buena climatología y buenos precios, sobre todo para el extensivo, han sido factores fundamentales para que se de este momento en el vacuno. Algo que se contrapone con la reducción de la cabaña ganadera. “Hay mucha demanda internacional e incluso nacional, pero es que también ha habido mucha pérdida de producción en los años anteriores como consecuencia de la sequía y de los malos precios. Hemos perdido mucha cabaña. En Europa hemos perdido 1 200 000 cabezas de madres y eso es una auténtica barbaridad. Todos esos animales ahora no están reproduciendo, no los tenemos en el mercado y al haber más demanda y menos producción se encarece el precio”, asegura Delgado.

Además del trabajo con el bovino, Asaja trabaja en otros aspectos del sector agronadero. Uno de los más acuciantes la recuperación de los afectados por los incendios. “El abandono del campo, la poca rentabilidad en el medio rural, la poca rentabilidad de la ganadería extensiva, las exigencias burocráticas, medioambientales han hecho que nos vayamos del campo y eso lo hemos denunciado muchísimo y las consecuencias son estas. Las veníamos avisando también”, asegura Juan Luis Delgado. Añade que “ahora se dan cuenta, porque nos hemos quemado y a ver si así conseguimos que se implementen medidas para incentivar que se pueda seguir trabajando y aprovechando esos territorios con ganadería. A la vez, que hacemos una labor de limpieza de mantener los campos, pues generamos economía”.

Otro ámbito de trabajo que ocupa a la organización es la próxima reforma de la PAC, los precios del cereal o los aranceles ya que “nos vuelven a usar como moneda de cambio”.