ASAJA alerta de un repunte de la tuberculosis bovina en Salamanca y pide un plan específico

ASAJA Salamanca ha alertado de un repunte de la tuberculosis bovina en la provincia, donde la prevalencia ha subido del 3,23 % en 2024 al 3,45 % en 2025, según datos del Programa Nacional de Erradicación (PNETB), lo que la organización considera una señal de que la enfermedad no está bajo control.

Según informan la situación es especialmente grave en comarcas como Vitigudino (7,22 %), Lumbrales (6,97 %) y Béjar (5,70 %), y en siete de las doce comarcas ganaderas de Salamanca se ha registrado un empeoramiento respecto al año anterior.

ASAJA denuncia que, pese al cumplimiento de saneamientos y restricciones por parte de los ganaderos, las medidas actuales no están dando resultados suficientes y señala también el posible papel de la fauna silvestre como factor de transmisión.

La organización advierte además del fuerte impacto económico de las restricciones, con pérdidas por inmovilizaciones, retrasos en ventas y sobrecostes que afectan a la rentabilidad de las explotaciones.

Por ello, desde ASAJA reclaman un plan específico para la provincia, con medidas diferenciadas por comarcas, mayor control de la fauna silvestre y compensaciones económicas completas.