Asaja celebra que la Junta garantice un mínimo de 5.500 euros por explotación a los afectados por incendios

Asaja de Castilla y León ha recibido "positivamente" el cambio de enfoque de la Junta en las ayudas directas a agricultores y ganaderos afectados por los incendios. Según ha informado la organización profesional agraria, el presidente Alfonso Fernández Mañueco ha atendido su demanda y ha garantizado un mínimo de 5.500 euros por explotación para los profesionales del sector, la misma cantidad que percibirán el resto de autónomos damnificados.

Con este nuevo planteamiento, la Junta corrige su intención inicial, que "discriminaba" al sector agrario, según Asaja. Los agricultores y ganaderos que coticen a la Seguridad Social Agraria, tengan la PAC y su explotación en la zona siniestrada, recibirán esa ayuda mínima, que podrá incrementarse en función de la superficie afectada. Los baremos de compensación serán superiores a los aplicados en el incendio de la Sierra de la Culebra: 18 euros por hectárea en pastos, 130 euros por hectárea en cultivos herbáceos y 240 euros en cultivos leñosos. Estas ayudas por superficie se concederán de oficio, sin necesidad de solicitud, y se espera que lleguen en un plazo breve.

En el caso de los ganaderos, la compensación por los animales fallecidos se realizará mediante una declaración responsable del profesional. La ayuda a la apicultura será de 150 euros por colmena siniestrada.

Por otro lado, la Junta ha anunciado que el apoyo para la alimentación del ganado se mantendrá hasta el 30 de septiembre. A partir de esa fecha, los ganaderos recibirán una ayuda directa para que puedan comprar forrajes, una medida que Asaja había solicitado y que estará vinculada a la carga ganadera.

Una próxima reunión técnica, prevista para el viernes de la próxima semana, abordará las ayudas para compensar las pérdidas de infraestructuras como vallados y asentamientos apícolas. Sin embargo, las compensaciones por los daños en las plantaciones de castaños se gestionarán en una reunión posterior con la Consejería de Medio Ambiente.