ASAJA denuncia un ataque de buitres y meloncillos en El Cabaco

La organización agraria ASAJA Salamanca ha vuelto a alzar la voz ante la creciente y alarmante oleada de ataques de fauna salvaje que sufren los ganaderos de la provincia. El último y más grave incidente ha tenido lugar en la localidad de El Cabaco, donde un ganadero ha presenciado cómo buitres y meloncillos acababan con la vida de varios de sus animales, generando una profunda impotencia y desesperación en el sector.

El ganadero afectado relata con angustia cómo, en un solo ataque, más de un centenar de buitres devoraron a un ternero y una vaca que aún estaban vivos. "Estaban vivos los animales y se los comieron. No dio tiempo a nada. Lo peor es la impotencia y que nadie nos respalda. La Junta de Castilla y León debería estar apoyándonos en esto, pero parece que no existimos”, denuncia. Días después de este trágico suceso, un meloncillo atacó a otro ternero, confirmando una situación de ataques constantes para la que, según el ganadero, no se ofrecen soluciones reales.

La desesperación de un sector vital

Esta situación está generando una enorme indefensión entre los ganaderos salmantinos, que ven cómo sus animales y recursos se pierden sin que las autoridades competentes tomen medidas efectivas. La problemática amenaza la viabilidad de explotaciones que son el motor económico de las zonas rurales de la provincia.

Ante esta grave crisis, ASAJA Salamanca ha reiterado su llamamiento urgente a la Junta de Castilla y León para una actuación "eficaz y contundente". La organización exige un control de la proliferación de estas especies salvajes y la implementación de medidas que garanticen la protección de la cabaña ganadera. "Se deje de negar una realidad que está poniendo en jaque al sector ganadero", sentencia ASAJA, demandando una respuesta inmediata y tangible para apoyar a los productores afectados.