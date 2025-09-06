ASAJA y el resto de organizaciones agrarias rechazan la nueva PAC y advierten de movilizaciones si no se rectifica

ASAJA de Castilla y León y el resto de organizaciones agrarias han manifestado su rotundo rechazo a la nueva propuesta de la Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2028-2034. La entidad considera que la reforma representa un "golpe directo" al sector, ya que recorta en un 22% el presupuesto aprobado por la Comisión Europea, lo que pone en riesgo la seguridad alimentaria.

En una declaración tajante, el presidente de ASAJA Castilla y León, Donaciano Dujo, afirmó que la propuesta "desvirtúa totalmente" la Política Agraria Común. Dujo se mostró sorprendido de que un planteamiento tan "malo" haya sido presentado, considerando que "todas las organizaciones agrarias, los eurodiputados de todos los grupos, el ministro de Agricultura y 22 países se han mostrado en contra".

El presidente advirtió que si la propuesta no se corrige "en los despachos, lo haremos en la calle", dando a entender que podrían convocar movilizaciones si sus demandas no son escuchadas. Dujo concluyó señalando que la reducción presupuestaria en agricultura a favor del sector de defensa es inaceptable, ya que "pretende cambiar tractores por tanques", una decisión que, en su opinión, desmantela el sistema de garantía de producción de alimentos que dio origen a la Unión Europea.