ASAJA Salamanca denuncia un ataque de lobo en Muñoz que deja siete carneros muertos en menos de 48 horas

La organización agraria ASAJA Salamanca ha denunciado un nuevo y grave ataque de lobo registrado en la localidad de Muñoz, donde una ganadera ha perdido siete carneros muertos en menos de 48 horas.

La ganadera afectada, María Dolores Fernández, ha calificado la situación de "desesperante" y asegura sentirse "completamente desprotegida ante estos ataques". Según Fernández, el lobo atacó inicialmente a cinco animales y regresó al día siguiente para matar otros dos, en una zona donde "nunca había atacado" previamente.

Técnicos de la Consejería de Medio Ambiente se desplazaron a la explotación y confirmaron con una "seguridad del 99%" que se trata de un ataque de lobo.

Petición de medidas urgentes

María Dolores Fernández expresó la angustia del sector: "No podemos dormir tranquilos. El lobo entra, mata, y a la mañana siguiente solo quedan los cuerpos tirados en el suelo. Llevamos toda la vida trabajando en el campo, pero ahora vivimos con miedo y con la sensación de abandono. Cada ataque es una ruina".

ASAJA Salamanca ha mostrado su máxima preocupación por el incremento de ataques en los últimos meses en la provincia y exige a las administraciones competentes que adopten medidas urgentes para garantizar la seguridad del ganado y la viabilidad de las explotaciones.

La organización reclama que la Junta de Castilla y León ponga en marcha actuaciones eficaces para frenar estos ataques y reitera la necesidad de revisar la protección actual del lobo. Según ASAJA, es fundamental permitir una gestión racional de la especie que sea compatible con la ganadería extensiva tradicional, considerada una actividad esencial para la economía del medio rural salmantino.