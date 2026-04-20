Aumentan un 48,7 % los animales rescatados vivos en la red de centros de Castilla y León

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha destacado el papel esencial de los centros de recuperación de fauna durante su visita al Centro de Recuperación de Animales Silvestres de Valladolid, subrayando su importancia tanto en la conservación de la biodiversidad como en la concienciación social.

Durante el recorrido, puso en valor la alta especialización de los equipos y la coordinación entre centros, agentes medioambientales y servicios territoriales, lo que permite una respuesta rápida y eficaz ante incidencias con fauna, especialmente en épocas de mayor actividad como primavera y verano.

En cuanto a los datos más relevantes, la red de centros de Castilla y León registró en 2025 un total de 8.335 entradas, de las cuales el 94 % correspondieron a fauna silvestre. Las aves continúan siendo el grupo predominante (84 %), con especies como el vencejo común, la cigüeña blanca o el buitre leonado entre las más atendidas. Las principales causas de ingreso fueron la recogida de crías (34,1 %) y traumatismos (16,2 %).

Uno de los aspectos más destacados es el aumento del 48,7 % en la entrada de animales vivos respecto al año anterior, alcanzando los 5.009 ejemplares. De ellos, más de la mitad (51,67 %) pudieron ser recuperados y devueltos a su hábitat natural, lo que refleja la eficacia del sistema.

El centro de Valladolid lidera la actividad de la red con el 39 % de los ingresos, seguido por Burgos, Salamanca, Segovia y Zamora. Además, el consejero anunció el refuerzo de esta red con nuevas infraestructuras como el futuro centro de Valsemana (León), que contará con una inversión superior a 3 millones de euros.

Suárez-Quiñones insistió en que estos centros no solo cumplen una función asistencial, sino también preventiva y educativa, fundamentales para mejorar la protección de la fauna silvestre.