La avena baja por tercera semana consecutiva y suben los lechazos

La avena vuelve a bajar en la lonja de esta semana en Salamanca. Tres semanas consecutivas lleva en caída y esta semana baja un euro más, lo que deja la tonelada en 142 euros. Una tendencia que se mantiene desde que volvió a cotizar. Cabe recordar que el pasado 16 de junio la avena bajó 10 euros de golpe, quedando en 151 euros la tonelada y dejó de cotizar durante unas semanas. Volvió a cotizar el 21 de julio con 150 euros la tonelada y desde entonces no ha hecho más que bajar.

Por su parte, el resto de los cereales mantienen los mismos precios de la semana pasada, siguiendo la tendencia de un mercado que está a la expectativa ya que los precios siguen muy bajos. Todos los forrajes y oleaginosas repiten también sus precios.

Mesa de cereales 11 de agosto 2025

En cuanto al ovino, suben 20 céntimos los lechazos. Tan solo los lechazos más pequeños, los que pesan entre 13 y 15 kilos bajan cinco céntimos. El cordero se mantiene con los mismos precios de la semana pasada en los pesos más pequeños y a partir de 25 kilos baja 10 céntimos, con precios entre 3,85 euros el kilo en vivo para los que están entre 25,5 y 28 euros el kilo, 3,65 euros para los que pesan entre 28 y 34 euros el kilo y 3,42 para los de más de 34 kilos.

Mesa de ovino 11 de agosto 2025

Por su parte, el bovino de carne ha subido las terneras tres céntimos, mientras que el resto de las categorías mantienen los mismos precios de la semana anterior.

Mesa de bovino de carne 11 de agosto 2025